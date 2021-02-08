Sosyal medyada tepki çeken zikir görüntülerine ilişkin sorumlu vakıftan açıklama

Şanlıurfa’da çekilen ve zikir görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı zikir görüntülerine gelen tepkilerin ardından söz konusu videonun Abdülkadir Geylani Vakfı’nda kaydedildiği ortaya çıktı. Vakıftan yapılan açıklamada; zikirin Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Ş.U.K. adlı kişinin sevenleri tarafından ve vakıftan izinsiz şekilde yapıldığı öne sürüldü.

Görüntülere yansıyan zikirle ilgili Facebook hesabından açıklama yapan vakıf, şu ifadelere yer verdi:

Pandemi kuralları ihlal edilerek yapılan etkinlik görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla Vakfımızca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Görüntülerde yer alan etkinliğin, Suriye’de yaşanan iç karışıklık nedeniyle ülkemize gelerek İstanbul’da ikamet eden ve bir günlüğüne ilimize gelip, vakfımıza ait hizmet binasında misafir edilen Ş. U. K.’yi ziyarete gelen sevenleri tarafından Vakıf yönetimimizden her hangi bir izin alınmadan düzenlendiği, Pandemi kurallarına uygun olmayan bir şekilde icra edilen etkinliğin, vakfımızca öğrenilmesi üzerine, derhal müdahale edilerek sonlandırıldığı, ayrıca, pandemiyle mücadele süreci dikkate alınarak, bu tür durumların bir daha yaşanmaması için vakfımızca gerekli her türlü tedbirin alındığı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Anka Haber Ajansı