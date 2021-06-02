Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldı

İzmir'de Toros Yangın Eğitim Merkezi’nde, iki genç kızın itfaiye aracı kullanırken çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine inceleme başlatıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın İtfaiye Merkezi’ne bağlı Toros Yangın Eğitim Merkezi’nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, genç kızların kontrolsüz şekilde itfaiye aracını kullandığı ve siren çaldığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada tepki çeken çeken video ile ilgili, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatıyla merkezde çalışan görevliler hakkında inceleme başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, görüntülerin disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı ifade edilirken, 4 personel hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başarılı çalışmalarıyla her zaman gururlandığımız İzmir İtfaiyesi, disiplin, ciddiyet ve sorumluluk duygusunu hizmet sırasındaki temel davranış modeli olarak benimsemiş bir teşkilattır. Özellikle geçen yıl yaşanan yangın, sel, deprem gibi günlük yaşamı etkileyen olaylarda canını dişine takarak görev yapan, tüm Türkiye’nin güvenini ve takdirini kazanan İzmir İtfaiyesi’nin üniformasını taşıyan her personelimizin de aynı hassasiyet içerisinde olmasını beklemekteyiz.

Dün itibariyle bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak teşkilatımızın saygınlığına gölge düşürecek hiçbir eylem ve davranışa tolerans göstermemiz söz konusu değildir. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır.

Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.''