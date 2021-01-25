Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük’ün gündemine düşen bir tweet, tartışmaya neden oldu. Atılan bir tweette, genç bir kadın eniştesi geldiğinde “haram” olduğu gerekçesiyle aynı sofrada dahi oturmadığını yazdı. Bunun üzerine Ekşi Sözlük’te, “eniştesi gelince sofraya oturmayan çarşaflı kız” konu başlığı açıldı.

Açılan konu başlığı üzerine yüzlerce mesaj yazıldı. Yazılan mesajlarda kimileri bu duruma karşı çıkarken, bazıları da durumu savundu. Bunun üzerine tweet silindi.

“Enişte ile aynı sofraya oturulmayacağını” savunanlarının bazıları, Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız’ın konuyla ilgili daha önce yaptıkları açıklamaları paylaştı.

Nurettin Yıldız, eski tarihli videosunda eniştenin mahrem olmadığını, eniştelere kardeş muamelesi yapılamayacağını ifade etti ve “bir arada yeme içme, oturma, elle temas etme konuları açısından kardeş muamelesi yapamayız. Saygılı davranır, izzet-i ikramda bulunabiliriz. Amca gibi değildi. Enişte namahremdir” dedi.

Alparslan Kuytul da yine eski tarihli vidosunda, enişte ile baldızın bir odada kalması, yalnız kalması gibi durumlar için “haramdır” dedi. Kuytul, “Çünkü eniştenin baldızı ile evlenmesi caizdir. Hanımı boşarsa ya da hanımı ölürse, baldızı ile evlenebilir” ifadelerini kullandı.