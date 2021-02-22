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Sosyal medyada, ‘Sonun Özgecan gibi olacak’ diye tehdit etmişti; hakkında istenen ceza belli oldu

Samir Balakıshıyev hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

22 Şubat 2021 15:31

İstanbul'da sosyal medya üzerinden bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit eden Samir Balakıshıyev hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya uygulaması TikTok’ta yaptığı yayında bir kadını öldürmekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Samir Balakıshıyev hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan beş yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA’nın haberine göre İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Balakısıyev’in 13 Şubat’taki canlı yayında, Hacer K. adlı kadına, "Onu bulup kafasını kesmezsem adam değilim", “Sonu Özgecan gibi olacak” ve “Onu bulup tecavüz ettirip kafasını kestirip göle atacağım” şeklinde tehdit ifadeleri kullandığı anlatıldı.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan savunmasında, ‘TikTok üzerinden yaptığı bir yayın sırasında hakaret içerikli yorumu üzerine mağdur Hacer K.’ya karşı videodaki tehdit içerikli sözleri kullandığını’ söylediği aktarıldı.

Balakıshıyev’in videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce bazı tarih dizilerinde figüranlık yaptığı için satın aldığını, Hacer K. ile birbirlerinden karşılıklı olarak özür dilediklerini ifade ettiği belirtildi.

İddianamede, Balakıshıyev’in üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, ‘silahla tehdit’ suçundan iki yıldan beş yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Özgecan Aslan, Mersin’in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015’te, Suphi Altındöken tarafından minibüsle kaçırıldıktan sonra öldürülmüştü. Aslan’ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015’te bulunmuştu.

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