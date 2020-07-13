Sosyal medyada danslarıyla gündem olan temizlik işçileri konuştu

İstanbul Bağcılar Belediyesi’nde çalışan 2 temizlik işçisi çöp toplama kamyonu ile çöpleri toplamaya başladı. Kamyonun arkasından gelen otomobil sürücüsünün dinlediği şarkı ile iki temizlik görevlisi kendilerini tutmayıp oynamaya başladı.

Kamyonun arka kısmında hem oynayan hem de sokaktaki çöpleri toplayan iki işçinin o anları araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O onlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyen herkesin yüzünü güldürdü.