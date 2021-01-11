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'Sosyal medyada beğeni almak için' eksi 15 derecede direği yaladı; olanlar oldu!

Çin'de eksi 15 dereceleri gören soğukta direği yalayan gencin dili, direğe yapıştı

11 Ocak 2021 19:03

Çin’in Shandong eyaletinde -15 dereceleri gören soğukta direği yalayan gencin dili, direğe yapıştı. Gencin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çin’in Shandong eyaletindeki Zaozhuang kentinde bir berber dükkanının önündeki trafik tabelasının direğini yalayan gencin dili, direğe yapıştı. Gencin yardımına çevrede buluna bir kadın yetişti.

Yaklaşık bir saat boyunca dili direğe yapışık bir şekilde kalan gence müdahale eden kadın, direğe su döktü.

Dakikalar içinde eriyen buzların ardından genç direkten mahsur kalmaktan kurtuldu.

İsmi açıklanmayan gencin, sosyal medyada beğeni toplamak için bu yola başvurduğu öğrenildi. 

Kaynak: DHA

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