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Sosyal medya yavru köpeği Ege şivesiyle karşılayan Hatice Teyzeyi konuşuyor!

23 Mart 2018 15:36

Yeşilova ilçesinde oturan emekli Hatice Keskin, çocukluğundan beri sahipsiz hayvanları besliyor. Keskin, son olarak ilçede görev yapan müzik öğretmeni Mesut Çal'ın getirdiği 1,5 aylık sokak köpeğinin bakımını üstlendi. 2 çocuk ve 3 torun sahibi Hatice Keskin, öğretmen Çal'ın getirdiği köpeği bahçesinde görünce şiveyle "Anam benim nerden geldin gı" diyerek, büyük sevinç yaşadı. Keskin'in bu sevincini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Mesut Çal ise görüntüleri 2 gün önce sosyal paylaşım sitesi Youtube'a yükledi. Kısa sürede birçok Youtube kanalında yayınlanan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.

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