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Aslında ne oldu?

"Sosyal medya vesayetine(!) de son veriyoruz"

T24 yazarı Mehmet Tezkan, 'Aslında ne oldu?'da yorumladı

01 Temmuz 2020 18:29

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yeni doğum yapan eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşımları 'İnsanlık suçu' şeklinde niteledi. Tezkan, Erdoğan'ın 'sosyal medyayı kapatacağız' açıklamasını da değerlendirdi. 

Erdoğan'ın Youtube, Netflix ve Twitter için "Bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip, bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz" sözleri için Tezkan, "3-5 densize kızıp tüm sosyal medyayı mı kapatacağız, Kuzey Kore mi olacağız?" dedi. 

"Erdoğan'ın ailesine ağır laflar söylenince sinirlendiğini" söyleyen Tezkan, Twitter'ın Twitter'ın Türkiye'de açılan ve AKP'ye destek veren 7 bin 340 "sahte devlet bağlantılı enformasyon operasyonu yapan" hesabı kapatmasına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Twitter doğru söylemiyor' şeklinde tepki gösterdiğini hatırlattı. 

Tezkan, Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasının ardından "Baro vesayetini kaldırdık" şeklindeki sözlere benzer olarak "Sosyal medya vesayetini kaldırdık" sözünün duyulabileceğini belirtti. 

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