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Sosyal medya, Şile yolundaki kazayı canlı yayında izledi!

25 Temmuz 2016 18:53

Şile Yolu'nda araçta seyir halinde giden iki genç, "Periscope"tan canlı yayın yaptıkları sırada önde seyir halinde giden kamyona hızla çarptı. O anlar ise o anda sosyal medyada gençleri izleyenler tarafından canlı canlı izlendi. Şile yolunda iki genç arabaya binerek, yaptıkları gezintiyi sosyal medya hesaplarından yayınlamaya başladı. Bu sırada yanlarına yanaşan bir araçla da sohbet eden gençler hızla ilerlemeye devam etti. Sohbet sırasında gençler yandaki araca "İsteğine göre 300 km hızla. Ne kadar istersen o kadar hızla gidiyor" dedi. Ardından yüksek sesle müzik de dinleyen gençler, tam bu sırada öndeki kamyonu son anda fark etti. Bu sırada kamyona hızla çarpan gençler, ağır şekilde yaralandı. Vatandaşlar yardıma koşarak, olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri yaralılara sıkıştıkları yerden çıkararak hastaneye gönderdi. Yaralanan E.G ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Canlı canlı gerçekleşen kaza ise sosyal medyada vatandaşlar tarafından izlendi.

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Periscopecanlı yayınkaza

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