Sosyal medya, İyi Parti'nin bu videosunu konuşuyor: 'FETÖ'cü evlat, gelin, damat, dünür, kayınço içermez!

İyi Parti'nin sosyal medya hesabından “FETÖ'nün mağdurları bizimle, zenginleri onlarla” mesajıyla paylaşılan videoda, Ergenekon kumpasıyla 12 ay hapis yatırılan Gazeteci Vedat Yenerer, Balyoz davasıyla 32 ay hapis yatırılan emekli Tuğgeneral Ali Aydın, 15 Temmuz gazisi Polis Müdürü Fatih Eryılmaz ve Balyoz davası ile üç buçuk yıl hapis yatırılan “Kardak Kahramanı” olarak bilinen eski SAT komandosu emekli Kurmay Albay Ali Türkşen yer aldı. Videoda, “FETÖ'cü evlat, gelin, damat, dünür, kayınço içermez” mesajı verildi.