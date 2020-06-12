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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 1,5 yıla kadar hapsi istendi

12 Haziran 2020 13:01

Dünyaca ünlü magazin yıldızı Kim Kardashian'a Kardashian'ın Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlar yapması gerekçesiyle nefret içerikli söylemlerde bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, Murat Övüç'e "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç hakkında 27 Nisan'da yaptığı Instagram'daki 1 dakikalık paylaşımında Ermenilerle ilgili sözleri ile "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedildi.

Şüpheli Övüç'ün 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Övüç önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

Murat Övüç hakkında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 27 Nisan 2020'de yaptığı bir paylaşımında, Kim Kardashian'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle avukat Simon Çekem tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusunda, Övüç'ün sözlerinin toplumu ayrımcılığa sürükleyerek "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarını işlediği belirtilmişti. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma üzerine Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde savcılığa ifade vermişti. 

Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade veren Övüç, sözlerini Kim Kardashian için söylediğini belirterek, "Ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur” dedi.

ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı yönünde paylaşımlar yapmıştı. Bu paylaşımlar Türkiye'de tepkilere yol açmıştı.

Murat Övüç de olayla ilgili söyleminde "Siz Ermeniler pisliksiniz. Sen kimsin benim Osmanlı büyüklerime barbar diyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

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