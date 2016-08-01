Sosyal medya desteği işe yaradı, 11 yaşındaki fenomen geri döndü!

Youtube kanalında bilimsel deneylerini paylaştığı videoların altına gelen hakaretler nedeniyle sayfasını kapatan 11 yaşındaki Gülnur Karakuzu için destek çağrıları sonuç verdi. Karakuzu, Youtube kanalında yeniden videolar yayınlayacağını duyurdu. Genç kız kendisine gelen destek mesajlarına teşekkür etmek için ‘Youtube'a Geri Dönüyorum’ adında bir video paylaştı.”Çünkü çok kötü, iğrenç küfürler, yorumlar geliyordu. Kiloma da dalga geçenler oluyordu ama ben onları hiç umursamıyordum. Sonra siz bunu çok dikkate almışsınız, Facebook'tan, büyük siteler benim fotoğrafımı paylaşmış, siz de oradan bana ulaştınız" diyen genç kız kendisine çok sayıda psikolog, öğretmen ve sosyal medya fenomeninin ulaştığını ve destek olduğunu söyledi. Karakuzu, "Sizin sayenizde Youtube'a geri döneceğim. Öbür videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum, destekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.