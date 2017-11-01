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Spor

Sosyal medya bu gol sevincini konuşuyor!

01 Kasım 2017 14:45

Roma-Chelsea maçında, Diego Perotti'nin takım arkadaşı Stephan El Shaarawy'ye yaptığı el hareketi sosyal medyada yayıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan 4. hafta maçında İtalyan ekibi Roma, sahasında İngiliz devi Chelsea'yi 3-0 mağlup etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve İsveçli hakem Jonas Eriksson'un yönettiği mücadelede ev sahibi Roma'ya farklı galibiyeti getiren golleri 1. ve 36. dakikalarda Stephan El Shaarawy ile 63. dakikada Diego Perotti kaydetti. Roma'lı oyuncu Diego Perotti takım arkadaşı olan Stephan El Shaarawy'nin atmış olduğu 2. golden sonra öyle bir gol sevinci yaşadı ki görenler hayretler içinde kaldı. Kısa sürede hızla sosyal medyada en çok izlenenler listesine giren o anlardan sonra her iki futbolcunun da ne açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

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