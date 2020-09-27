Sosyal deney | "Koronavirüs kaptım" deyip adres sordu, başına gelmeyen kalmadı

Nevşehir Belediyesi maske farkındalığı için 'sosyal deney' yaptı. Bunun için kent sokaklarında gezerek maske takmayan kişilerin yanına yaklaşan Rıdvan Göğüş isimli oyuncu, yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek eczane için adres sordu. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı sosyal deney sırasında vatandaşlar Göğüş’e birbirinden ilginç tepkiler verdi.

Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak Göğüş’e saldırmaya kalkarken kimileri ise durumu umursamadı.