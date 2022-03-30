Sorularla 'sıfır oranlı emlak vergisi' istisnası

2022 yılına ilişkin sahip olduğunuz ev, işyeri, arsa ve arazi için emlak vergisinin ilk taksitini ödeme süresi 1 Mart’ta başladı.

İlk taksitin mayıs ayı sonuna kadar gayrimenkulün bulunduğu yer ilçe belediyesine ödenmesi gerekiyor. Ödenmemesi durumunda ödenmeyen bu vergi üzerinden ayrıca 1 Haziran’dan itibaren her ay için aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı da eklenebilir.

T24 yazarı Doç. Dr. Murat Batı, emlak vergisini ödemeyenler veya vergiden kaçınmak isteyenler için yasaların sunduğu istisnaları anlattı.

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