'Sonsuzluk Ormanı' vizyona girdi; işte fragmanı

Gus Van Sant'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Matthew McConaughey ve Ken Watanabe'nin başrollerini paylaştığı "Sonsuzluk Ormanı", yaşadığı trajedi sonrası Japonya'daki İntihar Ormanı'na giden bir adamın hikayesini konu ediniyor. İngiliz aktris Naomi Watts'ın da rol aldığı dram türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Matthew McConaughey'in canlandırdığı Arthur adındaki adam, yaşadığı bir trajedi sonucunda Fuji Dağı eteklerinde İntihar Ormanı diye bilinen ormana gider. Pek çok kişinin ağaçlarda bıraktığı izleri takip eder. Ölmek için bir yer bulduğunda ormanda kaybolmuş Japon Takumi ile karşılaşır. Arthur, tüm enerjisini Takumi'yi korumak ve kurtarmak için harcamaya karar verir. İki adam, Arthur'un karısına olan büyük sevgisi sayesinde hayatta kalma yolculuğuna başlarlar."