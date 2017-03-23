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'Sonsuz Aşk' vizyona girdi; işte fragmanı

23 Mart 2017 22:17

Ahmet Katıksız'ın yönettiği ve Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Fatih Al ile Filiz Ahmet'in oynadığı "Sonsuz Aşk" bu hafta seyirciyle buluşacak. Senaryosu Deniz Akçay Katıksız'a ait olan filmde, Fahriye Evcen, kardeşiyle kurduğu düzende küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren "Zeynep" karakterini canlandırırken, Murat Yıldırım ise genç yaşta profesör olan cerrah "Can" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Komedi ve dram karışımı film, hiçbir ortak noktaları yokmuş gibi görünen iki insanın aşk hikayesini konu alıyor.

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