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Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerini hediye ürün etiketiyle kapatmışlar

Son kullanma tarihi geçen ürünler içerisinde peynir, çikolata, sucuk, süt, bal gibi birçok gıda maddesi var

24 Ağustos 2021 16:11

Şanlıurfa’da vatandaşların sağlığı için kent genelinde denetimlerine devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi geçmiş yüzlerce gıda ürününe el koydu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı “Tüketici Hakları Birimi” kent genelinde marketlerdeki denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçen ürün tespit eden ekipler, imha etmek üzere ürünlere el koydu.

"Son kullanma tarihini gizlemeye çalıştılar"

 Yüzlerce son kullanma tarihi geçmiş ürünün üzerine hediye ürün gibi etiket yapıştırılarak tarih kısmının kapatıldığını fark eden ekipler, o ürünlere el koyarak işletme sahibine cezai işlem uyguladı. Son kullanma tarihi geçen ürünler içerisinde bulunan peynir, çikolata, sucuk, süt, bal ve daha birçok ürün, imha edilmek üzere el konuldu. Zabıta ekipleri, vatandaşlardan alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini dikkatli bir şekilde kontrol etmelerini, tarihi geçen ürünlerle karşılaştıklarında durumu zabıta ekiplerine bildirmelerini istedi.

Şanlıurfason kullanma tarihi geçen ürünler

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