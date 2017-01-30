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Son Dizesiz Şiirler: Didem Madak / Fragman

30 Ocak 2017 15:28

2011 yılında yitirdiğimiz şair Didem Madak’ı anlatan 'Son Dizesiz Şiirler: Didem Madak' adlı begesel yapım, farklı sanatçıların seslendirdiği Didem Madak şiirlerinin kayıtlarından oluşuyor. Bu sanatçılar Defne Yalnız, Musa Uzuner, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Levent Üzümcü, Tuncer Salman, Burak Tamdoğan, Lebip Gökhan, Nebil Sayın ve Hakan Özgömeç. Yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan'ın, yapımcılığı ise Fatih Zenginoğlu'nun üstlendiği yapım adını, Madak’ın Pulbiber Mahallesi adlı şiirindeki “Ve tanrının sana gülümsediğini/ Tekinsiz bir kesinlikle hissediyorduk./ Bir tek senin şiirin bu yüzden son dizesiz kaldı” dizelerinden alıyor.

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Didem Madakson dizesiz şiirlerbelgeselYetkin DikincilerHikmet Kerem ÖzcanŞişli Kent Kültürü Merkezi’

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