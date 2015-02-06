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Son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu!

06 Şubat 2015 16:49

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki kargo dağıtım merkezi önünde bekleyen 30 yaşındaki İlker Çağlar Çelik, frenleri boşalan TIR'ın üzerine geldiğini görünce, son anda kaçarak ezilmekten kurtuldu.Talihsiz genç saniyeler sonra çarpışma sırasında savrulan bir kamyonetin sırtına çarpması sonucu yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntlendi. Arifiye İlçesinde meydana gelen kazada, İlker Çağlar Çelik sabah saatlerinde kargo merkezinin yanında bulunan iş yerinin açılmasını beklerken, ilçedeki PTT Dağıtım Müdürlüğü'ne kargo getiren TIR, girişe metreler kala freni boşalınca, yolda bulunan 3 kişiye çarpmak üzereyken direksiyonu aniden kırarak kargo binasına doğru gelmeye başladı. Bu sırada Çelik postanın TIR'ını gördü. TIR'ın üzerine doğru geldiğini görünce koşmaya başlayarak ezilmekten metreler kala kurtuldu. Ancak saniyeler sonra TIR, park halindeki bir kamyonete ardından duvara çarpınca, savrulan kamyonet de gence arkadan çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan İlker Çağlar Çelik ve TIR şoförü olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştrma Hastanesi'ne kaldılarak tedavi altına alındı. Ezilmekten bir kaç metreyle kurtulan İlker Çağlar Çelik, o anları anlatırken,"Ben TIR'ın geldiğini gördüm, kaçmaya başladım. Sağa sola çarparak gelmeye başladı. Ben kaçarken bana vurdu. Fırlattı beni ileriye. Ambulans geldi bizi hastaneye kaldırdı" dedi.

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