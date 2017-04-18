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Son 3 günde Akdeniz'de 6 binden fazla göçmen kurtarıldı

18 Nisan 2017 11:55

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan orta kısmında son 3 günde yürütülen operasyonlarda 6 binin üzerinde göçmen kurtarılırken 1 çocuğun da olduğu 7 kişinin cenazesine ulaşıldı İtalya Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yapılan açıklamada, cuma, cumartesi ve pazar günü düzenlenen, bazı insani yardım kuruluşlarının da katıldığı operasyonlarda 6 binden fazla göçmenin kurtarıldığı belirtildi. Açık Deniz Göçmen Yardım İstasyonu (MOAS), pazar günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda, son 24 saatte 11 bottaki yüzlerce göçmenin kurtarılmasına yardım ettiğini bildirdi. 7 göçmenin cesedine ulaşıldı Operasyon sırasında boğularak ölen, aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 7 göçmenin de cesedine ulaşıldığını aktaran MOAS, insan kaçakçılarına ait botlarda bulunan ve sahil güvenlik botlarına geçmeyi bekleyen yaklaşık bin göçmene de can yeleği dağıttıklarını kaydetti. Yerel basında, göçmenlerin Afrika’nın farklı ülkeleri ile Suriye, Pakistan, Bangladeş gibi diğer ülkelerden geldiği bilgisi yer aldı. Avrupa basını havaların iyileşmesi artınca yeniden başlayan göçmen akınını, "Ölüm Akdeniz’e geri döndü" başlığıyla verdi.

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