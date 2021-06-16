Soma katliamı davasında çıkan karara ailelerden tepki: Cumhurbaşkanı 'en yakınım bile olsa tutuklanacak' diyordu, işin ucu kendine dokunduğu zaman sustu

301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma katliamının yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı.

Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.

Duruşma sonrası basın açıklaması yapan avukatlar ve yakınlarını kaybeden aileler, karara tepki gösterdi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen bir madenci yakını, tepkisini "Biz sadece 301 kişi için adalet aradık. Cumhurbaşkanı 'En yakınım bile olsa tutuklanacak' diyordu. İşin ucu kendine dokunduğu zaman sustu" ifadeleriyle dile getirdi.

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