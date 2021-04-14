Soma davası avukatı Sercan Aran Yargıtay’ın bozduğu kararı değerlendirdi: Bu karar işçiler ölsün demektir

Yargıtay’ın bozduğu karar sonrası 4 sanık yönünden süren Soma davasını değerlendiren avukat Sercan Aran, “Bu karar özü itibariyle iktidar ile sermaye birliğinin, işçilere karşı oluşunun bir sonucudur. Bu karar işçiler ölsün demektir” dedi.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 5 üyesinden 3’ünün değiştirilmesiyle kendi aldığı kararı bozarak tutuklu sanıkların serbest bırakılmasına neden olduğu Soma Katliamı davasında mahkeme duruşmayı 24 Mayıs 2021’e erteledi.

Savcı, Yargıtay’ın bozma kararına uygun şekilde sanıklar Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, sanık Haluk Evinç'in beraatine karar verilmesini talep etti.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayı değerlendiren mağdur ailelerin avukatlarından Sercan Aran, Yargıtay’ın kararını hatırlatarak, “Bu kararın hukuki olmadığını, vicdanları tatmin etmediğini duruşma boyunca söyledik. Tüm sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını talep ettik. Ancak yargıya yapılan müdahaleler, mahkeme heyetinin değiştirilmesi, tehdit edilmesi ve FETÖ vs. iddialarla oyalamalar sonrasında sanıklara ödül gibi cezalar verilmişti. İstinaf ve Yargıtay aşamalarında bu süreçler tekrarlanmış oldu” diye konuştu.

Aran, savcılığın mütalaasını acele şekilde verdiğini kaydederek, “Bu karar özü itibariyle iktidar ile sermaye birliğinin, işçilere karşı oluşunun bir sonucudur. Bu karar işçiler ölsün demektir. Bu karar iş cinayetinde patronların sorumlu olmayacağını varsa da bir sorumluluğunun küçük cezalarla kurtulacağının göstergesi olmuştur” dedi.

Avukat Can Atalay ise dosya Yargıtay aşamasındayken yaşananları anımsatarak, işçilerin ölümlerinden sorumlu olanların hak ettiği cezayı alacağını belirtti. Atalay, davayı sınırlı sayıda insanın takip ettiğini kaydederek, “Eğer unutursak kalbimiz kurusun” diye konuştu.

Kaynak: Anka Haber Ajansı