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Sokaktaki yavru köpeğe iki çocuk sahip çıktı; sırtında taşıyarak götürmeye çalıştılar

03 Şubat 2022 09:02

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı sonrası soğuk havada, 2 küçük çocuktan birinin yavru sokak köpeğini sırtına alıp götürmeye çalıştığı görüntüler, yürekleri ısıttı.

Erciş’te, kar yağışının ardından etkili olan soğuk havada biri kız 2 çocuk, sokakta buldukları yavru köpeğe sahip çıktı. Yaşı daha küçük olan erkek çocuk, yavru köpeği sırtına aldı. Ancak birkaç adım attıktan sonra köpek yere düştü. Bu kez çocuk, köpeği kucaklayıp, araçların ardından geçerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, aynı bölgede taksicilik yapan Çağrı Aldeşer tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Aldeşer’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü, çok sayıda beğeni aldı.

Görüntüleri çekerken duygulandığını belirten Çağrı Aldeşer, "Geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı yerini aşırı soğuklara bıraktı. Durağımızın karşısında 2 çocuğun 1 yavru köpeği sırtlayarak götürmeye çalıştıklarını fark ettim. Hemen cep telefonumu çıkarıp çekmeye başladım. 7-8 yaşlarında 2 çocuğun bu davranışı beni çok duygulandırdı. Havalar soğudu, sokak hayvanlarına hepimizin sahip çıkması lazım. 2 çocuğun bu davranışı bizlere örnektir. Çocuklar köpeği sırtlarken düşe kalka alıp götürdüler. Sanırım bu güzel 2 çocuk kardeş. Görüntülerden sonra bu bölgede çocukları aradım ama şu ana kadar göremedim. Görsem alınlarından öpeceğim" diye konuştu.

Vanyavru köpekçocuklar köpeği soğuktan kurtardı

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