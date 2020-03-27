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Sokakları "foşur foşur" yıkanan Nevşehir'den sonra bu kez Niğde sokakları "iyice çitilendi"

27 Mart 2020 10:28

Yeni tip Koronavirüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında şehrin caddelerini yıkayan ve temizlik görüntülerini klip haline getirerek “Foşur foşur yıkadık” sözleriyle paylaşan Nevşehir Belediyesi'nin ardından Niğde Belediyesi de aynı uygulamayı yaparak “İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik” paylaşımında bulundu.

Nevşehir Belediyesi, 24 Mart Salı günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı. Nevşehir Belediyesi tarafından yapılan bu çalışma sonrasında resmi sosyal medya hesaplarında “Foşur Foşur yıkadık” paylaşımı ile bir video paylaşıldı. Nevşehir Belediyesi tarafından paylaşılan bu video kısa sürede 5 milyon kez izlendi.

Nevşehir Belediyesi'nin bu paylaşımının ardından Niğde Belediyesi, 26 Mart Perşembe günü şehrin cadde ve sokaklarını yıkayarak, sosyal medya hesabından “İyice çitiledik, pırıl pırıl ettik” paylaşımında bulundu. 

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