Sokak röportajında "Şimdiki gençlik hiçbir şey bilmiyor" dedi, yoldan geçen gençler isyan edip cüzdanlarını gösterdi

İstanbul Avcılar'da yapılan sokak röportajı sırasında bir vatandaş AKP öncesi iktidarları eleştirerek hastane kuyruklarını hatırlatıp ""Şimdiki gençlik hiçbir şey bilmiyor" dediği sırada yoldan geçen bir genç sert tepki göstererek bir buçuk aydır randevu alamadığını söyledi.

"15 yaşında çalışmaya mahkum eden sistem ne diyorsun sen ya" diyen gence bir süre sonra yoldan geçen diğer gençlerde destek verinde tartışmanın dozu yükseldi.

Gençleri eleştiren vatandaşa tepki gösterenler, cüzdanlarını göstererek yaşadıkları geçim sıkıntısını anlattı.

Video kaynak: Yurttaş TV