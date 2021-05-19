Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diyerek iktidarı eleştiren Sümeyya Avcı gözaltına alındı

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Sokak röportajında "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Dört çocuğumdan utanmamak için konuşuyorum" diyerek iktidarı eleştiren ve gündeme oturan Sümeyya Avcı gözaltına alındığını duyurdu.

Antalya'da yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada dikkat çekti. Röportajda konuşan Sümeyya Avcı isimli kadın "Kuran okumayı bilmeyen seçmenin Kuran okuyor diye seçtiği adamların memleketinde yaşıyoruz. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diye konuştu. Kadının sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Sümeyya Avcı, attığı bir tweetle gözaltına alındığını duyurdu.

Avcı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya TEM Şubeden 4 sivil polis tarafından gözaltına alındı. 24 Saatlik gözaltı olacağı ve hakim karşısına çıkacağı söylendi."