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Sokak röportajında konuşan eski AKP üyesi vatandaş: Seçim kaybetme durumunda iç savaş çıkaracak insanlar yetiştiriyorlar

Vatandaş daha önce AKP'ye oy verdiğini ve parti üyelik yaptırdığını söyledi

02 Ekim 2020 12:41

Youtube'da yayınlanan bir sokak röportajı sırasında konuşan vatandaş, eski AKP üyesi olduğunu, partinin içinde çok tanıdığı olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi. "Partinin içinde sağlam arkadaşlarım var" diyen vatandaş, "AKP teşkilatları olası seçim kaybetme durumunda iç savaş çıkaracak insanlar yetiştiriyorlar" iddiasında bulundu. 

Youtube'da Kendin Muhabir isimli kanalda yayınlanan röportajda vatandaş ayrıca hükümet, ekonomi ve Reza Zarrab davasıyla ilgili de "sağlam kaynağım var" diyerek iddialarda bulundu. 

 

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