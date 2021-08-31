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Sokak röportajında ekonomi tartışması: "Kardeşim senin doların mı var?"

31 Ağustos 2021 10:31

Sokak röportajı sırasında gençlerle yolsan geçerken röportaja dahil olan bir vatandaş arasında euro-dolar tartışması yaşandı. Ekonomik nedenlerle yurt dışına gitmek istediklerini söyleyen gençleri ikna etmeye çalışan vatandaş, ekonominin kötü olmadığını savunarak, gençlere karşı çıktı. 

Yaşanan tartışma sırasında doların ve euronun TL karşısındaki değerini soran gençlere vatandaş, "Kardeşim senin doların mı var, senin euron mu var? Senin bankada kaç doların var" diye sordu. 

Sorunun ardından gençlerin ısrarı üzerine "Aslanım lidere kızıp da vatana yüz dönmeyin. Bu vatan kola kazanılmadı. Yok bu ülkeden gideceğim... Çekin gidin o zaman" ifadelerini kullandı. 

Sokak röportajında yaşanan tartışma sosyal medyada viral oldu. 

 

Kaynak video: Kendine Muhabir

Sokak röportajıeuro-dolar tartışmasıKardeşim senin doların mı varkendine muhabir

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