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Sokak röportajında ekonomi tartışması: "Cebinde 7-8 bin liralık telefon var 'geçinemiyorum' diyor, lüksü bırakın"

"Bizim milletimiz lükse çok düşkün"

22 Ekim 2021 15:50

İstanbul'da bir sokak röportajında yaşanan ekonomi tartışması sırasında "Cebinde 7-8 bin liralık telefon var 'geçinemiyorum' diyor, 'lüksü bırakın" diyen vatandaşa diğer vatandaşlar tepki gösterdi. 

Telefonun lüks olduğunu savunan vatandaş, "Eskiden eve telefon alamıyorduk şimdi herkesin cebinde pahalı telefonlar var" diyerek "Bizim milletimiz lükse çok düşkün" ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet TV Youtube kanalında yayınlanan röportaj sırasında vatandaşın cebindeki telefonu soran kişi tepki topladı. 

Sokak röportajıekonomi tartışmasıtelefonunu çıkar

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