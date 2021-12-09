Sokak röportajında ekonomi sorulan vatandaş: Ülkenin anasını ağlattınız, hepinize teşekkür ederiz

İstanbul Bağcılar'da yapılan bir sokak röportajında vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomik kurtuluş savaşı" açıklaması soruldu. Yaşanan ekonomik krizi yorumlayan bir kadın, "Bu bir kurtuluş savaşı değil. Gençlerimiz çok kaygılı" diyerek geçim sıkıntısına dikkat çekip "Ülkenin anasını ağlattınız" dedi.

Meydali TV isimli Youtube kanalında yer alan sokak röportajında konuşan kadın, asgari ücret konusunda da "Bizim evimize 10 bin lira para giriyor biz zor geçiniyoruz. Borç ödüyoruz, kredi çekip kredi ödüyoruz. Geçinebilenlere helal olsun. Kötünün iyisi diye diye bugünlere getirdiniz. Ülkenin anasını ağlattınız. Hepinize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Öğrenci olduğunu söyleyen kadın, "KPSS'ye çalışıyoruz atanamıyoruz. Millet aç evinde, gençlerin gelecek kaygısı var, millet evine ekmek götüremiyor, insanlar her gün intihar ediyorlar. Bu ülkenin gençleri ne olacak?" dedi.