Sokak röportajına damga vurdu: "Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz; dört çocuğumdan utanmamak için konuşuyorum"

Antalya'da yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada dikkat çekti. Röportajda konuşan Sümeyya Avcı isimli kadın "Kuran okumayı bilmeyen seçmenin Kuran okuyor diye seçtiği adamların memleketinde yaşıyoruz. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz" diye konuştu. Kadının sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Kendine Muhabir YouTube kanalı tarafından Antalya'da yapılan bir sokak röportajında konuşan Sümeyya Avcı'nın söyledikleri röportaja damga vurdu. Çevredekilerin de ilgiyle izlediği kadın kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.

"Kuran okumayı bilmeyen seçmenin Kuran okuyor diye seçtiği adamların memleketinde yaşıyoruz. Hiçbir şey üretmediğimiz, beraat edenin yurtdışına gittiği, beraat edemeyenin cezaevlerinde çürüdüğü bir memlekette yaşıyoruz" diye konuşan Avcı, "Bu kadar zalim bir ülkede yaşıyoruz biz. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz. Bugün herkesin tamamen dolar zengini olduğu, tabanın da tamamen fakir olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ben sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim. 4 çocuğumdan utanmamak için... Utanacak insanlar konuşmuyor. Sustukça sıra sana gelecek" dedi.