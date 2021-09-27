Sokak ortasında uyuşturucu kuyruğu: Polis baskın düzenledi

İstanbul Beyoğlu’nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapanların görüntüleri polisi harekete geçirdi. Ekipler, Beyoğlu merkezli olmak üzere Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun’da 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda sokak ortasında kuyruk oluşturarak uyuşturucu alışverişi yapan onlarca kişi cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 60 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Beyoğlu merkezli 60 ayrı adreste 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona özel harekat polisleri destek verirken havadan polis helikopteri de katıldı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Mahallesi Büyük Yokuş Sokak’ta bulunan müstakil 4 daireye yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan operasyon düzenlenen diğer iller Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun oldu. Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.