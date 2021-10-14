Sokak ortasında kurşun yağdırdı

İstanbul Çağlayan’da silahlı saldırgan, çevrede bulunan vatandaşlara aldırış etmeden aracını trafik ortasında bırakıp güpegündüz bir iş yerine kurşun yağdırdı. Olay yerinden kaçan “Japon” lakaplı saldırgan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi alarak çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı. Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan “Japon” lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi. Hakan T. isimli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.