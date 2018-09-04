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Sokak müzisyeni olup sosyal deney yaptı, 1 saatte 164 lira topladı

04 Eylül 2018 14:34

Edirne'de, internet üzerinden yayın yapan TV'nin muhabiri Gizem Görür, sokakta gitar çalıp, şarkı söyleyerek yaptığı sosyal deneyde, 1 saat içinde 164 lira topladı. Görür, kazandığı parayı Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. Edirnelilerin öğrencilere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Görür, "Yaptığımız sosyal deneyde, Edirneli vatandaşlar öğrenciye yardım ettiğini gördük. Edirneli vatandaşlar öğrenciyi çok seviyor. Sarılıp fotoğraf çekilenler bile oldu" dedi. Görür'ün sosyal medya hesabından deneyine ilişkin paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı.

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