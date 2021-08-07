Sokak köpekleri saldırdıkları kadını yerlerde sürükledi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde sokak köpekleri saldırdığı kadını yerlerde sürükledi.

Olay ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün gece 02.24’te meydana geldi. Elindeki poşetler ile yaya olarak seyahat eden kadın kendisine havlayan bir köpeği elindeki poşet ile korkutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu esnada arkasından bir sokak köpeği daha kadına yanaşarak havlamaya başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan kadın biraz ilerledikten sonra etrafında birden fazla sahipsiz köpek belirdi. Paniğe kapılan kadın ne yapacağını şaşırarak köpekleri kovalamaya çalışsa da bir köpek kadını yere düşürdü ve sürükledi.