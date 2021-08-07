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Sokak köpekleri saldırdıkları kadını yerlerde sürükledi

07 Ağustos 2021 14:54

Rize’nin Ardeşen ilçesinde sokak köpekleri saldırdığı kadını yerlerde sürükledi.

Olay ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün gece 02.24’te meydana geldi. Elindeki poşetler ile yaya olarak seyahat eden kadın kendisine havlayan bir köpeği elindeki poşet ile korkutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Bu esnada arkasından bir sokak köpeği daha kadına yanaşarak havlamaya başladı. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan  kadın biraz ilerledikten sonra etrafında birden fazla  sahipsiz köpek belirdi. Paniğe kapılan kadın ne yapacağını şaşırarak köpekleri kovalamaya çalışsa da  bir köpek kadını yere düşürdü ve sürükledi.

Sokak köpekleri saldırdıkları kadını yerlerde sürüklediRizeArdeşen

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