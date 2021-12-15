Sokağa idrarını yapanlar, kendilerini uyaran adamı darp etti, eşinin üzerine idrarını yaptı!

Perküsyon sanatçısı ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Kadıköy'de sokağa idrarını yapan bir şahsı uyaran arkadaşının darp edildiği ve arkadaşının eşinin üzerine de idrarının yapıldığı anlara ait görüntüler paylaştı. Yaşananlara ve saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösteren Sicimoğlu, "Haydi adalet ben hala buradayım de" dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Moda’da önceki gün dört arkadaştan biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne işedi. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden bir vatandaş ise bu kişiye tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi bu kez de kendisini uyaran adamın eşinin üzerine idrarını yaptı. Tepki gösteren vatandaş aynı zamanda 4 kişi tarafından darp edildi.

Sicimoğlu 'öldürün öldürün' naraları ile arkadaşının darp edildiğini belirterek paylaşımına şu notu düştü:

"Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar"

"Dün gece Moda’nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşımda karısı ile eve geliyor. 'Napıyorsun kardeşim' deyince 'sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor' ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabi. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına gözüne kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar öldüresiye giriyorlar."

"Haydi adalet ben hala buradayım de"

"Arkadaşım yaşıyor ama kafa göz kulak kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor. Nöbetçi savcı başından savıyor zaten adı üstünde “Savcı”, yanı tutuksuz serbest. Bugün avukatlarım ile Kadıköy iskele karakoluna gittim. Daha evvel aradığım amirler, Komiser Bey ve polisler çok kibar ve yardımcı idiler, buradan hakikaten tebrik ediyorum. Diğer iki kuduz elbet yakalanacak ve kendini erkek sanan 4 kişi karısının yanında nasıl tek bir adam öldüresiye dövülür hesabı sorulacak, dava savcısından rica ediyorum. Haydi adalet ben hala buradayım de…"