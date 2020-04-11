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Sokağa çıktı polisi görünce elektriği açık unuttum dedi

11 Nisan 2020 12:14

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara polis ekipleri tarafından para cezası uygulandı. Yasağı delen vatandaşların bahanesi bu kadarda olmaz dedirtti.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde 48 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak kapsamında Bursa'nın belirli noktalarında denetimlere başlayan polis ekipleri şehir çıkışlarında araçları tek tek dur durup kimlik kontrolü yapıyor. Yasaktan muaf olanlara izin verilirken yasağı delenlere ise 280 lira para cezası uygulandı. Sokağa çıkma yasağını delen ve polis ekiplerine yakalanan vatandaşların ürettiği bahaneler ise bu kadarda olmaz dedirtti. Yasak kapsamında yakalanan vatandaşlar çaydanlığı işlerinde açık unuttum, elektrikler açık kaldı ve sokağa çıkma yasağından haberim yoktu gibi bahaneler üretti. Polis ekipleri ise yasağı delenlere 280 lira ceza işlem uygulayarak evlerine geri gönderdi.

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