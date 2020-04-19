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Sokağa çıkmadan kemençeyle milleti coşturdular

19 Nisan 2020 10:41

Bursa'da Trabzonlu iki kuzen, sokağa çıkamayan Bursalılara moral vermek için çatıda kemençe konseri verdi. Kuzenlerin 'Korona' türküsüne sokak sakinleri alkışlarıyla eşlik etti.

Bursalılar sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonunu evlerinde geçirirken, amca çocukları Furkan ve İlyas Derya evlerinden çıkamayan komşuları için çatıda konser verdi. Kemençe çalarak Karadeniz türküleri söyleyen kuzenlere sokak sakinleri alkışlarla tempo tutarken, amca çocuklarının bestelediği 'korona' türküsü vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sosyal medyadan canlı yayın yaparken, balkonundan göremeyen vatandaşların ise apartmanın havalandırmasından kafalarını uzatıp konseri dinlemesi dikkati çekti.

Koronavirüs'e beste yaptılar
Kemençeyi ellerine alarak yaşadıkları evin çatısına çıkan amcaoğulları, konser esnasında kendi besteledikleri ‘Korona’ türküsünü de seslendirdi. ‘Devlet millet el ele başaralım bu işi, evde kalın Türkiyem az daha sıkın dişi’ diyerek vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptıkları türküyü seslendiren kuzenleri balkonlarındaki vatandaşlar alkış yağmuruna tuttu.

Geçen hafta verdikleri konserin sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten kuzenler, "Bu hafta da yapalım istedik. Bu mahallenin ekserisi Karadenizli olduğu için güzel tepkiler aldık. Herkesin evinde kalarak kurallara uyması gerekiyor. Hep birlikte bugünleri atlatacağız. Hayat eve sığar. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Trabzonspor'a beste yapmıştık. Ancak lige ara verilince biz de canımıza tak eden koronaya beste yaptık" dedi.

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