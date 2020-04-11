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Sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

11 Nisan 2020 16:26

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Sokağa çıkma yasağının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı. Polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge kontrolü yaptı. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan vatandaşlara ise ekipler idari para cezası uyguladı. Bir Sağlık çalışanı, "Yollar boş keşke hep böyle olsa" şeklinde konuşurken, İstanbul Eczacılar kooperatifinde çalışan bir kişi ise "Başarılı, olması gereken bu zaten. Gayet memnunuz olması gereken buydu" dedi.

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