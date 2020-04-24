Sokağa çıkma yasağında hayvanlara mama ve su ulaştırıyorlar

Van’ın İpekyolu Belediyesi ekipleri, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanları için seferber oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu kapsamda insanların dışarı çıkmamasından dolayı sokak hayvanları ise yiyecek bulamıyor. Sokak hayvanları için seferber olan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanına mama ve su ulaştırdı.



Belediye görevlisi Adem Yazıcı, “Koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlanması getirilirken halkımız evde kaldığı süre içinde aç kalan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyoruz. Kentin birçok noktasına hayvanların mama ve su ihtiyacını günlük gideriyoruz. Ekiplerimiz sahada sürekli çalışıyor. Bu sürede vatandaşın evlerinin önüne bir kap su ve mama bırakmasını öneriyoruz” dedi.