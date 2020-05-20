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Sokağa çıkma yasağında, fırıncıların kavgası kamerada

20 Mayıs 2020 14:06

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sırasında birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşmazlık yaşayan fırıncılar arasında gerginlik yaşandı. 

İki ayrı ekmek fırını çalışanı, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine mahalle halkı, ikilinin arasına girdi. Mahalleli tarafları sakinleştirmek için çaba harcarken, olay tartışmaya karışan fırın çalışanının araçlarıyla bölgeden uzaklaşmasıyla son buldu.

Yaşanan gerilim ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın büyüdüğü sırada fırın çalışanının, meslektaşının kendisine küfür ettiğini iddia etmesiyle sinirlendiği ve aracıyla bölgeden uzaklaşan meslektaşını koşarak kovaladığı görülüyor.

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