Sokağa çıkma yasağına uymayan adam: Üç eşim var...

Elazığ’da 7 çocuk babası 3 hanımı olduğu öğrenilen 75 yaşındaki Dilaver dedenin, sokağa çıkması gerektiğini anlatan videosu sosyal medyada gündem oldu.

Koronavirüs'e yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı.Bu kapsamda yapılan denetimlerde Elazığ’ın bir köyünde 7 çocuğu 3 hanımı olduğu öğrenilen Dilaver dedeyi de ekipleri durdurdu. Ekiplerin uyarısına karşılık veren Dilaver dedenin sözleri dikkat çekti.

İlk eşinin evinden çıktığını, ikinci eşinin evine gittiğini belirten şahıs, 3’üncü eşinin yanına da sabahları gidebildiğini dile getirdi. Sokağa çıkmasının yasak olduğunu da bildiğini dile getiren şahıs, konuştuğu güvenlik güçlerine "Beni böyle idare edeceksiniz" dedi.

(İHA)