Sokağa çıkan genç, polislere 'Dedeme yemek götürüyordum', gazetecilere 'Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum' dedi

Yeni tip Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul’da polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Maltepe Gülsüyu'nda denetime takılan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerinin nereye gittiğini sorması üzerine "Dedeme yemek götürdüm" dedi. Para cezası yiyen genç, gazetecilere "Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum. Polis ağabeyler yakaladı" itirafında bulundu.

Megakent İstanbul’da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri sokakta denetim yaparken, denetimler sırasında ilginç anlar yaşanıyor. Maltepe ilçesi Gülsuyu mevkiinde seyir halindeki araçları durduran polis, sürücü ve araç içindekilerden gerekli belgeleri göstermelerini istedi.

Otomobili durdurulan 18 yaşındaki Ahmet Efe ise, ‘Nereye gidiyorsun?’ sorusuna ’75 yaşındaki dedeme yemek götürdüm’ yanıtını verdi. Bunun üzerine polisler, ihtiyaç sahipleri için oluşturulan Vefa Destek Grubu'nu hatırlatarak, o gruptan bir telefonla yardım isteyebileceğini söyledi. Cezai işlem uygulanan genç, sokağa çıkma kısıtlamasından ve Vefa Destek Grubu'nun hizmetlerinden haberi olmadığını savundu.

Genç, cezai işlem uygulandıktan sonra kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı muhabirine ise “Arkadaşlarımla buluşmaya gidiyordum, polis abiler yakaladı. Yasak olduğunu bilmiyordum, uzun zamandır televizyon izlemiyordum” dedi.

Polis ekiplerinin denetimleri, kısıtlamanın son bulacağı saat 00.00’e kadar devam edecek.