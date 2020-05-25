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Sokağa çıkamayan çocuklar şekerlerini sepet sarkıtarak aldı

25 Mayıs 2020 12:36

Mardin’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar, bayram şekerlerini alt komşularına sepet sarkıtarak istedi.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ramazan Bayramı'nı da içine alan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, 3'üncü gününde de devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla dışarı çıkamayıp şeker toplayamayan çocuklar, ilginç bir yönteme imza attı. Şekerlerden mahrum kalmak istemeyen çocuklar, alt komşularına sepet sarkıtarak bayramlarını kutlayıp şekerlerini aldı. Çocuklar poşetin içine kolonya koyarak şeker toplamak istedikleri poşeti aşağıya sarkıttı. Alt komşuları olan Halil Çiftsüren ise ilk olarak kolonyayı ellerine döktü, çocukların mutlu olmaları için eldiven ve maskelerini takıp, hijyen kurallarına uyarak şeker ve bayram harçlıklarını koyduğu hediye paketlerini üst komşuları olan çocukların sepetine koydu. Bayram şekerlerini alan çocukların yüzlerindeki mutluluk yürekleri ısıttı.

Ramazan Bayramının şekersiz olamayacağını kaydeden Halil Çiftsüren,üst komşuları olan çocukları mutlu etmek istediklerini söyledi. Çiftsüren, "Bu bayram içimiz biraz buruk, çocuklar bu bayram kapımıza gelemedi ve şeker alamadı. Ben de şekersiz bayram olmaz dedim ve Mardin’deki evlerin avantajları balkon ve avluların bir arada olması. Biz de çocuklar ile bu şekilde bayramlaşmak istedik. Çocuklar bize poşette kolonya verdi. Biz de o kolonya bulunan poşetin içerisine bayram şekerlerini bıraktık ve çocuklar da bu şekilde gayet mutlu oldu. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Bayram şekerleri ve harçlıklarını alan çocuklar alt komşularına teşekkür etti.

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