Sokağa bırakılan köpekleri, varillerden yaptığı trenle gezmeye çıkarıyor

80 yaşındaki Eugene Bostick, sokağa atılmış ve yaralı köpekleri gezintiye çıkarmak için varilleri keserek bir “Köpek Treni” yaptı. Köpeklerle olan dostluğunun başlangıcını The Dodo’ya şu sözleriyle aktarıyor Bostick: “Kardeşim ve ben çıkmaz bir sokakta yaşıyoruz. İnsanlar, artık beraber yaşamak istemedikleri köpekleri bu sokağa getirip yolun sonuna atıyor ve açlığa terk ediyor. Buna şahit olduktan sonra biz de o köpekleri alıp beslemeye, evimize almaya ve veterinere götürüp tedavi ettirmeye başladık. Onlar için yaşayacak bir yer inşa ettik.öpekler traktöre tren varillerini eklediğimi duydukları an zıplamaya ve çevrelerinde dönmeye başlıyorlar. Heyecanları her hallerinden belli oluyor.”