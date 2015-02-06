Sneijder'den G.Saray'ın efsane ismi Hagi'ye doğum günü mesajı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı, 50. doğum günü nedeniyle Gheorghe Hagi'ye GSTV'den mesaj gönderdi. Aslan'ın 10 numarası Wesley Sneijder, Galatasaray'ın efsaneleri arasına giren Gheorghe Hagi'ye 50. doğum gününde şu mesajı yolladı: "Merhaba Mr. Hagi. Size çok mutlu bir 50. yaş ve ailenizle, arkadaşlarınızla birlikte geçireceğiniz harika bir gün diliyorum. Umarım bugünden çok keyif alırsınız. Bu kulüp için harika işler yaptınız. Siz burada gerçek bir efsanesiniz. İnsanlar hâlâ sizin hakkınızda konuşuyor. Umarım bir gün ben de bunu başarabilirim. Sizi izlemeye devam edeceğim. Siz inanılmaz bir oyuncuydunuz. Her şey için teşekkürler. Ama en çok da, bu kulüp için yaptıklarınız, bana ve buradaki tüm oyunculara ilham kaynağı olduğunuz için teşekkürler. Size bir kez daha mutlu bir 50. yıl diliyorum..."