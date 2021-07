SMA'lı çocukların ailelerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis engeli: "Her gün bebek ölüyor her gün; nereye kadar göz yumacaksınız"

Ankara'da bir araya gelen ve çocuklarının tedavisi için devlet desteği isteyen SMA'lı çocukların ailelerinin yürüyüşü polis tarafından engellendi. Taleplerini dile getirmek için Ankara Ulus'tan SGK önüne yürümek isteyen SMA'lı çocukların aileleri ile polis arasında tartışma yaşandı.

Yürüyüşü engellemek isteyen bir polis "Bu ülkede kanun var, herkes kanunlara uyacak" derken bir kişi ise polise "Kanunlar ilacı niye vermiyor o zaman çocuklar niye ölüyor?" yanıtını verdi.

Aileler, "Devletimizin her şeyi alma gücü varsa bu ilaca da gücü yeter. Her gün bebek ölüyor her gün. Nereye kadar buna göz yumacaksınız" diyerek hükümete tepki gösterdi.

Videolar: Yol TV