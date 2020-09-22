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SMA hastası Umutcan'ın hayatı belgesel oldu

Belgeselin 1 dakika 49 saniyelik fragmanı yayınlandı

22 Eylül 2020 11:43

Antalya’da 7 yaşındaki Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Umutcan’ın hayatından yola çıkarak SMA hastalığına dikkat çeken ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ adlı belgeselin fragmanı yayınlandı.

Annesi Rukiye Cop'la geçirdiği bir günün hızlandırılmış şekilde gösterildiği 1 dakika 49 saniyelik fragmanda, Umutcan’ın ‘Yürüyemiyorum, emekleyemiyorum maalesef” sözleri yer aldı.

SMA hastası Umutcan’ın hikayesini gören Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Mesleki Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencileri, Umutcan için bir belgesel çekme kararı aldı. Annesiyle birlikte Umutcan’ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgesel için Antalya’ya gelen ekip, ev ve dış ortamda 4 günlük bir çalışma ile çekimi tamamladı.

Batuhan Kalaycı, belgeselin Cannes ve Altın Portakal Film Festivali gibi ulusal ve uluslararası festivallere gönderileceğini söyledi. 

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SMAUmutcanbelgeselhayatı belgesel olduBatuhan KalaycıRukiye CopAntalya

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