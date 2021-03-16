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"Sizi kurtaracağız, korkmayın" diyerek 5 milyon lira dolandırdılar

Çete liderlerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı

16 Mart 2021 16:29

Ankara telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kişileri FETÖ soruşturmalarında isimleri geçtiğini söyleyerek, toplam 5 milyon TL dolandıran 8 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Dolandırıcıların kurbanlarını "sizi kurtaracağız, korkmayın" sözleriyle kandırdıkları belirlendi.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fizik takip sonucunda şüphelilerin daha çok yalnız yaşayan yaşlı kişileri hedef aldığı ve “FETÖ dosyalarınıza adınız karıştı. Size göndereceğimiz banka hesaplarına istediğimiz miktarı gönderin, sizi kurtaracağız, korkmayın” diyerek kandırdıkları belirlendi. Dolandırılan kişilerin oturduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler, şüphelilerin parayı aldıktan sonra yolda yürürken görüntüye yansıdığını belirledi.

Çete liderleri A.T. ve E.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 

5 Milyonluk vurgun

Bu şekilde 7 kişiyi dolandıran ve yaklaşık 5 milyon TL vurgun yaptığı belirlenen şüphelilerin Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında çete liderleri A.T. ve E.Ç.’nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dolandırıcılıktan elde edilen ziynet eşyaları ve para ele geçirildi. Para ve ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşları uyararak bu tür telefonla arayan kişilere inanmamalarını kesinlikle para vermemelerini böyle bir durumla karşılaştıklarında ‘155 polis imdat’ telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.

Kaynak: DHA

emniyetdolandırıcılık5 milyonankara

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